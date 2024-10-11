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Политика

Михаил Ведерников: Долгосрочные проекты требуют особого внимания представителей региона на всех уровнях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, каких договорённостей о развитии Псковской области удалось достигнуть с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым. Подробности глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«На это неделе состоялась продуктивная встреча с министром торговли и промышленности Антоном Алихановым. Министерством, когда Денис Валентинович Мантуров возглавлял, всегда оказывалась адресная, точечная, системная поддержка. Только последнее решение на один миллиард рублей в этом году мы реализовываем. Фонд развития промышленности это капитализирует в крайне важные в развитии региона задачи», – отметил губернатор.

Он также подчеркнул, что сегодня Министерство промышленности и торговли продолжает оказывать значимую поддержку. Договорённости сохранятся, в том числе в части развития особой экономической зоны, создания научно-образовательного центра мирового уровня, а также участия Псковской области в нацпроекте «Новые материалы и химия». «Всё этого долгосрочные, сложные, как я уже говорил, капиталоёмкие проекты, которые требуют особого внимания представителей региона на всех уровнях», – отметил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, в его графике в ближайшее время запланирована встреча с министром транспорта Романом Старовойт. В ходе встречи её участники обсудят ряд важных для региона проектов. «Мы начинали с объёма резервного фонда 3,5–4,5 миллиарда рублей, сегодня у нас уже больше 13 миллиардов 900 миллионов. Это серьёзный шаг. Наша задача – не просто удержать этот темп, а стараться наращивать», – сказал губернатор.

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