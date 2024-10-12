Невельчанка принимает участие в передаче «Умницы и умники» на Первом канале

09:28, 12 октября 2024, ПАИ

Невельчанка, учащаяся школы № 2 Невеля Александра Нилова, принимает участие в передаче «Умницы и умники» на Первом канале.

В апреле этого года девушка стала абсолютным победителем регионального этапа гуманитарной олимпиады.

Добавим, что «Умницы и умники» – всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада, выходящая на Первом канале с 29 ноября 1992 года. Она является телеверсией конкурса поступления в МГИМО. Её автор и ведущий – Юрий Вяземский.