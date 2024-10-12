Невельчанка принимает участие в передаче «Умницы и умники» на Первом канале
Невельчанка, учащаяся школы № 2 Невеля Александра Нилова, принимает участие в передаче «Умницы и умники» на Первом канале.
В апреле этого года девушка стала абсолютным победителем регионального этапа гуманитарной олимпиады.
Добавим, что «Умницы и умники» – всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада, выходящая на Первом канале с 29 ноября 1992 года. Она является телеверсией конкурса поступления в МГИМО. Её автор и ведущий – Юрий Вяземский.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
11 октября 2024
Вопросы развития транспортной отрасли региона обсудил Михаил Ведерников с Романом Старовойтом
11 октября 2024
Всероссийский музыкальный фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» проходит в Пскове
11 октября 2024
Три врача-стоматолога пополнили команду Псковской стоматологической поликлиники в 2024 году