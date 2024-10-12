Как правильно и безопасно топить печку: рекомендации МЧС

14:18, 12 октября 2024, ПАИ

Какие правила безопасности стоит соблюдать при отоплении частного дома с помощью печи, выяснил телеканал «Первый Псковский».

«Горячие материалы нельзя хранить рядом с печью. Они должны находиться на расстоянии 70 сантиметров от печи и в 125 сантиметрах от топочного отверстия», – рассказал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактики работы по Пскову Глеб Корныльев.

Нужно также внимательно следить за поступлением воздуха. При ежедневном использовании дымоход необходимо чистить не реже одного раза в три месяца. Кроме того, запрещается использовать вентиляционные и газовые каналы для прокладки дымохода. А притопочный лист – пространство перед дверцей печи – следует очищать от щепок и коры, объяснил он.

Специалисты Главного управления МЧС России по Псковской области, в свою очередь, проводят на территории региона профилактические рейды, призванные напомнить жителям о безопасности и ответственном использовании теплоносителя. Жильцам дают памятки и озвучивают необходимые рекомендации.

Добавим, что за девять месяцев 2024 года на территории Псковской области зарегистрировано около двух тысяч пожаров. В них погибло 49 человек и 23 получили травмы. В почти 10 % случаев причиной пожара становится неправильная эксплуатация печки.