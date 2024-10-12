Великолукский проект «Сушим СВОим» стал победителем регионального этапа премии «Мы вместе»

23:20, 12 октября 2024, ПАИ

Проект «Сушим СВОим» Великолукского механико-технологического колледжа стал победителем регионального этапа премии «Мы вместе», пишет газета «Наш путь».

Проект ВМТК отобран для участия в полуфинале международной премии «Мы вместе». Финалистов совсем скоро определит жюри.

«Практически с первых дней начала проведения специальной военной операции колледж стал реализовывать проект «Сушим СВОим». Это совместная инициатива студентов, родителей и преподавателей нашего колледжа. Сперва мы думали, чем можем помочь нашим бойцам. Что мы вообще такое – тракторно-кулинарное училище! Понятное дело, отправлять на фронт детали тракторов мы не могли, поэтому решили сосредоточиться на кулинарной части. Решили, что будем изготавливать сухие наборы – супы, компоты и так далее, чтобы у наших ребят на фронте была возможность вкусно и полноценно питаться», – рассказал и. о. директора ВМТК Степан Барбух.

По словам Степана Барбуха, сперва для сушки овощей использовалась маленькая портативная домашняя сушилка, какую можно найти на кухне чуть ли не у каждой хозяйки. Потом в оборот пошло оборудование посерьёзнее, отметили в газете.

«Всю продукцию для нашего проекта мы собираем сообща. В этом деле участвуют не только студенты и преподаватели, но также их семьи – мамы, папы, бабушки и дедушки, которые приносят овощи со своих огородов», – отметил Степан Барбуха.

Сушатся продукты по особой технологии, которая позволяет значительно увеличить срок годности продуктов, при этом полностью сохраняя вкусовые качества. К тому же обезвоженная продукции гораздо легче в транспортировке, а значит, её можно передавать на фронт в больших количествах, заметил Степан Барбуха.

«Награждение победителей регионального этапа международной премии «Мы вместе» проходило в рамках форума «Волонтёрство через всю жизнь» в Печорском муниципальном округе. Для нас эта победа стала огромным поводом для гордости. Прежде всего это гордость за наших студентов, преподавателей, за всех, кто принимал и принимает участие в нашем проекте. Мы ведь на конкурс заявились, можно сказать, случайно. Ждали одобрения нашей заявки почти всё лето, и тут… Победа! Удивительное, непередаваемое чувство! И конечно, теперь на нас ещё больше ответственности. Планка поставлена высоко. Нужно соответствовать», – рассказала советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественным объединениями Анастасия Павлова.

Один сушёный набор даёт возможность приготовить до пяти литров горячего супа или компота. В зону проведения специальной военной операции было направлено 1 432 набора сухих щей «Щи по-великолукски», 304 набора для приготовления горохового супа, 248 наборов свекольника, 750 наборов для приготовления компота, 492 витаминизированных сублимированных набора (один набор включает в себя сушёные бананы, киви, апельсин, лимон, цукаты), 35 килограммов копчено-варёного сала, 25 килограммов козинаков, 488 наборов пряников к 23 Февраля.

Следует отметить, что в колледже планируют расширить ассортимент продукции.