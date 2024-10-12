Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолукский проект «Сушим СВОим» стал победителем регионального этапа премии «Мы вместе»

Проект «Сушим СВОим» Великолукского механико-технологического колледжа стал победителем регионального этапа премии «Мы вместе», пишет газета «Наш путь».

Великолукский проект «Сушим СВОим» стал победителем регионального этапа премии «Мы вместе». Фото: газета «Наш путь»

Проект ВМТК отобран для участия в полуфинале международной премии «Мы вместе». Финалистов совсем скоро определит жюри.

«Практически с первых дней начала проведения специальной военной операции колледж стал реализовывать проект «Сушим СВОим». Это совместная инициатива студентов, родителей и преподавателей нашего колледжа. Сперва мы думали, чем можем помочь нашим бойцам. Что мы вообще такое – тракторно-кулинарное училище! Понятное дело, отправлять на фронт детали тракторов мы не могли, поэтому решили сосредоточиться на кулинарной части. Решили, что будем изготавливать сухие наборы – супы, компоты и так далее, чтобы у наших ребят на фронте была возможность вкусно и полноценно питаться», – рассказал и. о. директора ВМТК Степан Барбух.

По словам Степана Барбуха, сперва для сушки овощей использовалась маленькая портативная домашняя сушилка, какую можно найти на кухне чуть ли не у каждой хозяйки. Потом в оборот пошло оборудование посерьёзнее, отметили в газете.

«Всю продукцию для нашего проекта мы собираем сообща. В этом деле участвуют не только студенты и преподаватели, но также их семьи – мамы, папы, бабушки и дедушки, которые приносят овощи со своих огородов», – отметил Степан Барбуха.

Сушатся продукты по особой технологии, которая позволяет значительно увеличить срок годности продуктов, при этом полностью сохраняя вкусовые качества. К тому же обезвоженная продукции гораздо легче в транспортировке, а значит, её можно передавать на фронт в больших количествах, заметил Степан Барбуха.

«Награждение победителей регионального этапа международной премии «Мы вместе» проходило в рамках форума «Волонтёрство через всю жизнь» в Печорском муниципальном округе. Для нас эта победа стала огромным поводом для гордости. Прежде всего это гордость за наших студентов, преподавателей, за всех, кто принимал и принимает участие в нашем проекте. Мы ведь на конкурс заявились, можно сказать, случайно. Ждали одобрения нашей заявки почти всё лето, и тут… Победа! Удивительное, непередаваемое чувство! И конечно, теперь на нас ещё больше ответственности. Планка поставлена высоко. Нужно соответствовать», – рассказала советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественным объединениями Анастасия Павлова.

Один сушёный набор даёт возможность приготовить до пяти литров горячего супа или компота. В зону проведения специальной военной операции было направлено 1 432 набора сухих щей «Щи по-великолукски», 304 набора для приготовления горохового супа, 248 наборов свекольника, 750 наборов для приготовления компота, 492 витаминизированных сублимированных набора (один набор включает в себя сушёные бананы, киви, апельсин, лимон, цукаты), 35 килограммов копчено-варёного сала, 25 килограммов козинаков, 488 наборов пряников к 23 Февраля.

Следует отметить, что в колледже планируют расширить ассортимент продукции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 октября 2024

Великолукский проект «Сушим СВОим» стал победителем регионального этапа премии «Мы вместе»
12 октября 2024

Проблемы пробации наркозависимых осуждённых обсудил Дмитрий Шахов на межведомственном совещании
12 октября 2024

Фестиваль клюквы прошёл в Пыталово
12 октября 2024

Региональный чемпионат по оказанию первой помощи
12 октября 2024

Сезон фонтанов закрывается в Пскове
12 октября 2024

Алла Сердцева: Взаимодействие между странами СНГ – это очень логичное развитие сотрудничества
12 октября 2024

Уникальные кирпичи с клеймами нашли при раскопках в Пскове археологи
12 октября 2024

Арт-объект «Спичечный коробок» появился в Гдовском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...