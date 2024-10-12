Россиян предостерегли от хранения урожая в погребе

23:51, 12 октября 2024, ПАИ

В погребах на дачах может скопиться опасный для человека газ, который образуется из-за отсутствия вентиляции или выделяется из почвы при разложении органических веществ без доступа воздуха. Поэтому «Мособлпожспас» предупреждает о необходимости соблюдать меры безопасности при спуске в хранилище, пишет РИА Новости.

Перед тем как спуститься в погреб, нужно открыть его и хорошо проветрить. Затем необходимо убедиться, что там нет углекислого газа или метана. Не следует включать светильники или зажигать свечи.

После проветривания нужно поставить в ведро зажжённую свечу и спустить её вниз на веревке. Если пламя коптит или свеча погасла, значит, в помещении нет кислорода. В этом случае погреб нужно дополнительно проветрить.

Специалисты также рекомендуют при помощи подручных средств, например метлы, активно перемешать воздух в погребе. Можно также несколько раз опустить вниз на верёвке и поднять наверх старое одеяло или тюк соломы.

Эти действия нужны для того, чтобы газ вышел, а его место занял воздух. Если после проверки пламя свечи ровное и голубоватого оттенка, то можно спускаться в подвал. При этом желательно, чтобы наверху был помощник, который в случае опасности вызовет спасателей, приводит пресс-служба слова заместителя начальника территориального управления № 13 ГКУ «Мособлпожспас» Дмитрия Чебочкина.