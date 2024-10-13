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Михаил Ведерников поблагодарил аграриев региона за большой вклад в развитие экономики и любовь к родной земле

Губернатор Псковской области поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников поблагодарил аграриев региона за большой вклад в развитие экономики и любовь к родной земле. Фото: ПАИ

«Ваша работа не знает отпусков, праздников и выходных – ежедневно вы заботитесь об урожае и животных, с каждым годом расширяете посевные площади, строите новые фермы, обновляете сельхозтехнику и внедряете прогрессивные технологии», – подчеркнул глава региона.

Благодаря усилиям работников отрасли агропромышленный комплекс области ежегодно показывает достойные результаты, добавил Михаил Ведерников. Он отметил, что в 2024 году ожидается 125 тысяч тонн зерновых и 19 тысяч тонн овощей. Кроме того, жители региона обеспечиваются основными видами продукции, а часть урожая доставляется в другие регионы страны и за ее пределы.

Также на протяжении нескольких лет регион лидирует в СЗФО по производству мяса, молока и зерновых. Решение задач агропромышленного комплекса – это заслуга трактористов, механизаторов, комбайнеров, фермеров, животноводов, растениеводов, дояров и всех работников отрасли, отметил губернатор.

«Отдельно хочу отметить развитие сельского туризма в нашей области. Фермерские хозяйства и хутора выигрывают гранты на развитие инфраструктуры, создают интересные проекты и программы, привлекая гостей со всей страны», – сказал Михаил Ведерников.

Он поблагодарил работников отрасли за преданность своему делу, высокий профессионализм, любовь к родной земле и большой вклад в развитие экономики Псковской области.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и всегда больших урожаев!» – заключил глава региона.

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