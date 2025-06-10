Мемориальную доску в память о потомственном мельнике Сергее Ешине из Пскова открыли в Курской области

21:30, 10 июня 2025, ПАИ

В Пристенском районе Курской области открыли памятную доску потомственному мельнику из Пскова Сергею Ешину, погибшему на СВО. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

«Вместе с его [Сергея Ешина. – Прим. ред. ПАИ] мамой Татьяной Сергеевной сегодня открыли мемориальную доску в память о герое», – отметил Александр Хинштейн.

Александр Хинштейн рассказал, что был знаком с Сергеем Ешиным ещё в Самарской области, когда тот помогал восстанавливать ветряную мельницу в селе Бариновка Нефтегорского района.

Напомним, мельник из Пскова Сергей Ешин также восстановил старинную уникальную водяную мельницу в селе Красниково Курской области.

В 2022 году Сергей Ешин заключил контракт, ушёл на передовую. А когда пришёл август 2024-го, помогал эвакуировать людей из Суджи, поддерживал военнослужащих. В начале этого года его не стало: герой погиб при исполнении служебного долга.

«Как говорил он сам, сердце мельницы бьётся, пока бьётся сердце её мельника. Мельника сегодня больше нет. А она живёт: мама, Татьяна Сергеевна, сегодня сказала, что мельница рада нас видеть, – наверное, она знает и чувствует немного больше, прямо как её сын. И мельница будет жить дальше, потому что мы будем помнить и беречь то, чем дорожил наш герой», – добавил Александр Хинштейн.