На Запсковье неизвестные запустили салют вопреки запрету

20:20, 13 октября 2024, ПАИ

Неизвестные запустили салют на Запсковье вопреки запрету. Об этом сообщают читатели ПАИ.

Ранее сообщалось, что за прошлый год в регионе зафиксировали пять нарушений запуска салютов.

Напомним, что в Псковской области с июля 2023 года действует запрет на запуск салютов. Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и другие изделия, соответствующие первому классу по степени потенциальной опасности.

За нарушение установленных правил жителям региона грозят штрафы: для физических лиц – до пяти тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей.