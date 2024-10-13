На Запсковье неизвестные запустили салют вопреки запрету
Неизвестные запустили салют на Запсковье вопреки запрету. Об этом сообщают читатели ПАИ.
Ранее сообщалось, что за прошлый год в регионе зафиксировали пять нарушений запуска салютов.
Напомним, что в Псковской области с июля 2023 года действует запрет на запуск салютов. Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и другие изделия, соответствующие первому классу по степени потенциальной опасности.
За нарушение установленных правил жителям региона грозят штрафы: для физических лиц – до пяти тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей.
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