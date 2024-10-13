Первый снег накроет столицу в понедельник
Мокрый снег и сильный ветер ожидается в Москве в понедельник, 14 октября. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на комплекс городского хозяйства.
Такая погода продержится до конца суток. Также возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.
Ранее сообщалось, какой будет погода на предстоящей неделе на Северо-Западе.
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