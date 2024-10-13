Первый снег накроет столицу в понедельник

23:31, 13 октября 2024, ПАИ

Мокрый снег и сильный ветер ожидается в Москве в понедельник, 14 октября. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Такая погода продержится до конца суток. Также возможно усиление ветра до 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, какой будет погода на предстоящей неделе на Северо-Западе.