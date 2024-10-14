Второй ребёнок умер по пути в больницу после ДТП в Псковской области

14:08, 14 октября 2024, ПАИ

Второй ребёнок умер после ДТП в Пустошкинском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Ребёнок скончался во время транспортировки в медучреждение.

Напомним, лобовое столкновение двух автомобилей произошло сегодня, 14 октября, у деревни Алоль Пустошкинского района. В результате ДТП погибли ребёнок и мужчина.