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Происшествия

Второй ребёнок умер по пути в больницу после ДТП в Псковской области

Второй ребёнок умер после ДТП в Пустошкинском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Второй ребенок умер по пути в больницу после ДТП в Пустошкинском районе. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Ребёнок скончался во время транспортировки в медучреждение.

Напомним, лобовое столкновение двух автомобилей произошло сегодня, 14 октября, у деревни Алоль Пустошкинского района. В результате ДТП погибли ребёнок и мужчина.

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