Новая техника поступила в псковский аэропорт

14:47, 14 октября 2024, ПАИ

Новая техника поступила в аэропорт имени княгини Ольги в Пскове, сообщается в группе аэропорта в соцсети «ВКонтакте».

В аэропорт поступили два самоходных трапа, которые будут использоваться для высадки и посадки пассажиров, техперсонала и экипажа.

Новая техника позволит улучшить качество обслуживания пассажиров, отметили в аэропорту.

Напомним, что летом пассажиропоток аэропорта в Пскове вырос на 8,6 % по сравнению с показателями прошлого года.