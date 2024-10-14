Новая техника поступила в псковский аэропорт
Новая техника поступила в аэропорт имени княгини Ольги в Пскове, сообщается в группе аэропорта в соцсети «ВКонтакте».
В аэропорт поступили два самоходных трапа, которые будут использоваться для высадки и посадки пассажиров, техперсонала и экипажа.
Новая техника позволит улучшить качество обслуживания пассажиров, отметили в аэропорту.
Напомним, что летом пассажиропоток аэропорта в Пскове вырос на 8,6 % по сравнению с показателями прошлого года.
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