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Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России впервые превысила 23%

Средняя ставка по ипотеке на первичное жильё в России впервые превысила 23%, пишет РБК со ссылкой на оперативные данные единой информационной системы жилищного строительства.

Фото: ПАИ

Средние ставки по ипотеке находятся на максимальных значениях. Так, средневзвешенная ставка на первичном рынке увеличилась до 23,08% за неделю. Ставка на готовое жильё остановилась и составляет 22,34%.

Банк ВТБ поднял ставку на первичное жильё на 2,7 процентных пункта. Минимальная ставка на вторичное жильё осталась неизменной и составляет 23%, минимальная ставка на новостройки начинается от 25,7%.

Ипотечную ставку на первичное и вторичное жильё в МКБ банке повысили до 23%. На 2,55 процентных пункта – новостройки, и на 2,35 процентных пункта – вторичное жильё.

Средневзвешенные ставки на индивидуальное строительство жилья не изменились: средняя ставка на покупку готового дома – 22,26%, а на его строительство – 23,01%.

Ранее сообщалось, что в августе средневзвешенные ставки по ипотеке на первичном рынке в России достигли 20,81% годовых, а на вторичном – 20,8%.

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