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Экономика

В Банке России сообщили о возможном повышении ключевой ставки

В Банке России предполагают повышение ключевой ставки, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя банка Алексея Заботкина.

«Мы допускаем повышение ставки на ближайшем заседании, допускаем возможность» – заявил Алексей Заботкин.

Добавим, что ближайшее заседание ЦБ России пройдёт 25 октября.

Ранее совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 18 до 19 процентов. Это уже второе повышение ключевой ставки за прошедшие месяцы 2024 года.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.

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