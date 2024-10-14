В Банке России сообщили о возможном повышении ключевой ставки

17:51, 14 октября 2024, ПАИ

В Банке России предполагают повышение ключевой ставки, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя банка Алексея Заботкина.

«Мы допускаем повышение ставки на ближайшем заседании, допускаем возможность» – заявил Алексей Заботкин.

Добавим, что ближайшее заседание ЦБ России пройдёт 25 октября.

Ранее совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 18 до 19 процентов. Это уже второе повышение ключевой ставки за прошедшие месяцы 2024 года.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой он готов принимать средства на депозиты.