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Происшествия

Процессуальные проверки проводят следователи по факту гибели двух человек при пожарах в Псковской области

12 и 13 октября в следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области в Дедовичском и Стругокрасненском районах поступили сообщения о возгораниях жилища и заброшенного строения, при которых погибли два человека, один из которых был несовершеннолетним. По данным фактам следственными органами проводятся процессуальные проверки, сообщили ПАИ в СУ СК России по Псковской области.

Процессуальные проверки проводят следователи по факту гибели двух человек при пожарах в Псковской области. Фото: СУ СК России по Псковской области

На территории Псковской области с наступлением холодов участились случаи гибели людей в результате бытовых пожаров. По каждому подобному факту следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний.

«Как правило, пожары возникают в жилых домах и квартирах по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации домашних печей, отопительных приборов, перегрузки электросетей и человеческой неосторожности. Трагические последствия часто наступают при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания. Напоминаем гражданам о необходимости строгого выполнения правил пожарной безопасности. Каждый должен быть уверен в безопасности своего дома, в исправности электропроводки, электро- и отопительных приборов», – отметили в СУ СК России по Псковской области.

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Процессуальные проверки проводят следователи по факту гибели двух человек при пожарах в Псковской области

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