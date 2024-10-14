Россиян ждёт непростой период: как максимально эффективно прожить предстоящие несколько дней

20:13, 14 октября 2024, ПАИ

17 октября нас ждёт интересное и непростое полнолуние на оси Овен – Весы. По-прежнему актуальна тема партнёрства и соблюдения баланса в отношениях. Как максимально эффективно прожить предстоящие несколько дней, рассказывает астролог и колумнист ПАИ Наталья Баранова.

Я в своём прогнозе на октябрь выделяла два очень напряжённых периода, один из них касался как раз дней вблизи полнолуния. Традиционно берём три дня до события и три дня после.

Период любого полнолуния характеризуется повышенной эмоциональностью, перепадами настроения. Но грядущее осложнено напряжёнными аспектами воинственного Марса. Держать себя в руках становится очень сложно, повышается риск конфликтов. Напряжение ищет выхода, в данном случае даже малейшая искра может вылиться в разрушительный пожар. Благоприятный тригон Солнце – Юпитер, который также складывается в момент полнолуния, в данном случае может не помочь, а навредить, поскольку может дать ложное ощущение небывалой мощи из серии «море по колено». Если вы становитесь инициатором или участником конфликта, помните, что вы можете не рассчитать силы и проиграть. Есть очень высокий риск совершить поступки, о которых впоследствии можно сильно пожалеть. Рекомендация держать себя в руках и очень хорошо подумать, прежде чем действовать, как никогда актуальна.

Также вблизи этого полнолуния всё из-за тех же напряжённых аспектов Марса увеличивается риск аварий, получения спортивных и бытовых травм. Будьте внимательнее и аккуратнее. Если у вас есть хронические заболевания, в период полнолуния возможно их обострение. А любые хирургические операции сопряжены с риском обильного кровотечения.

Полнолуние всегда мощный прожектор и подсвечивает нам имеющиеся проблемы и очаги напряжения. В этот раз тематика полнолуния – наши отношения, личные и деловые. Сейчас как раз могут вступить в завершающую фазу события, которые развивались в течение полугода. Либо вы ясно можете увидеть то, что раньше было скрыто за пеленой тумана или собственных иллюзий, то есть увидеть происходящее в ваших отношениях в их истинном свете. Гармонично ли они складываются? Что чувствуете вы и ваш партнёр? Чего не хватает вашим отношениям? Соблюдается ли в них баланс? Список можно продолжить актуальными для вас вопросами.

Полнолуние всегда актуализирует и имеющиеся внутренние конфликты. В данном случае это будет выбор: уйти или остаться, действовать или подождать, сохранить лицо или наконец-то сказать всё, что я думаю.

В период полнолуния может обостриться конкурентная борьба, любое напряжение внутри коллектива. Если вы руководитель, то сейчас подходящий период для перестановок, однако учитывайте, что они не пройдут безболезненно. Любая система всегда стремится к балансу, нынешние процессы этому способствуют. Если напряжение зашкаливает и перемены слишком кардинальные, это говорит о том, что баланс был очень сильно нарушен и пришло время его выровнять. Происходящее с вами и вокруг вас как раз показывает, где этот баланс нарушен.

Если в ваших личных отношениях всё хорошо, то ещё больше укрепить их и придать положительной динамики помогут совместные занятия творчеством или танцами.

Если рассматривать полнолуние в положительном ключе, то надо помнить, что это всегда некий энергетический всплеск. Силы и энергия вблизи полнолуния на максимуме. Если вы точно знаете, чего хотите, долго готовились, есть чёткий план, то можно действовать. Это как раз тот самый момент, когда можно пробить тараном стену, взять непокорённую вершину штурмом, совершить прорыв в важном деле. Главное – не забывать о разумной осторожности и учесть рекомендации выше. Если у вас раньше не хватало духу поставить точку в разрушающих отношениях, выйти из ситуации, которая для вас давно дискомфортна, то сейчас также подходящий момент.

Если у вас есть творческий или бизнес-проект, не бойтесь заявить о себе и предъявить его публике, ищите партнёров и единомышленников. С 14 по 18 октября могут родиться необычные творческие идеи. Вы сами можете себя удивить, решившись на необычный поступок.

Учитывайте, что ситуации, которые актуализировались вблизи полнолуния, могут развиваться ещё в течение двух недель. Всем сил и конструктивных решений!