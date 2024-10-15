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Общество

Об особенностях проекта «Топовый десант» рассказал организатор

Особенностями проекта «Топовый десант» поделился его организатор и руководитель трудовых отрядов Псковской области Александр Косаржевский в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Александр Косаржевский. Фото: ПАИ

«Ребята на протяжении пяти дней на осенних каникулах будут в первой половине дня помогать людям, оказывать адресную помощь, оказывать помощь Пскову в облагораживании территории либо с памятниками культуры. Во второй половине дня своей бравой командой они будут проводить атмосферные вечера. Это могут быть как просто творческие мероприятия, так и разговоры по душам – всё то, что необходимо ребятам, чтобы отвлечься от учёбы и с пользой провести время», – поделился Александр Косаржевский.

Ребята будут помогать в качестве волонтёров различным фондам, брать часть их работы на себя. Сейчас раз в неделю организуется пробный день, где ребята могут попробовать себя в роли и понять, нравится ли им эта тема или нет, а также захотят ли они на каникулах этим заниматься.

Ранее сообщалось, что проект «Топовый десант» запустили в Пскове.

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