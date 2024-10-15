В честь кого назван новый центр единоборств в Пскове, рассказал Сергей Бухаров

14:58, 15 октября 2024, ПАИ

В честь кого назван новый центр единоборств в Пскове на Рижском проспекте, рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи городской администрации Сергей Бухаров в передаче «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Новый центр единоборств назван в честь Героя России Дениса Дементьева. «Гвардии лейтенант, командир парашютно-десантного взвода 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Наш с вами земляк. Учился в лицее №8, там есть мемориальная доска в его честь», – сказал Сергей Бухаров.

Он не только Герой России, но и имел прямое отношение к спорту, добавил спикер. «Занимался боксом, трижды становился чемпионом ВДВ по боксу, показывал высокие результаты, окончил Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта. Это человек спорта. К сожалению, Денис Геннадьевич получил такое высокое звание посмертно, но всё равно все спортсмены, кто занимается единоборствами, должны учиться на примерах таких героев. Я думаю, что это будет хорошей традицией – присваивать имена наших героев спортивным залам, чтобы у спортсменов был кумир из спорта», – подчеркнул Сергей Бухаров.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».