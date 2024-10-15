В новом центре единоборств в Пскове будут проводить соревнования

14:40, 15 октября 2024, ПАИ

В новом центре единоборств в Пскове на Рижском проспекте будут проводить соревнования, сообщил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров в передаче «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Сергей Бухаров объяснил, кто будет заниматься в новом центре. «Пока есть предварительная договорённость со спортивными федерациями – дзюдо, бокс, кикбоксинг, джиу-джитсу, смешанные единоборства. Здесь стоит вопрос взаимодействия между федерациями и спортивными школами. Это пространство больше рассчитано на тренировочный процесс. Сейчас расписание формируется по желаниям», – сказал он.

«О проведении там соревнований пока рано говорить. Думаю, что в дальнейшем мы там сможем проводить соревнования. Зал соответствует всем стандартам», – подчеркнул спикер.

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