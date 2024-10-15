Пенсии в России проиндексируют на 7,3% в 2025 году

14:51, 15 октября 2024, ПАИ

Пенсии в России проиндексируют на 7,3% в 2025 году, сообщает РБК со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

Министр сообщил, что с января 2025 года пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы в соответствии с уровнем инфляции текущего года. Отметим, что для трудоустроенных пенсионеров пенсионные выплаты проиндексируют впервые с 2015 года.

Так, согласно материалам, средний размер пенсий по старости составит 24 тысячи рублей в 2025 году, что на четыре тысячи больше, чем по состоянию на середину 2024 года.

Пенсионеры в возрасте старше 80 лет и инвалиды первой группы с 2025 года будут получать доплату к пенсии в размере 1 200 рублей. Такая надбавка будет индексироваться одновременно с соответствующей пенсией.