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Экономика

Пенсии в России проиндексируют на 7,3% в 2025 году

Пенсии в России проиндексируют на 7,3% в 2025 году, сообщает РБК со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

Пенсии в России проиндексируют на 7,3% в 2025 году. Фото: ПАИ

Министр сообщил, что с января 2025 года пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы в соответствии с уровнем инфляции текущего года. Отметим, что для трудоустроенных пенсионеров пенсионные выплаты проиндексируют впервые с 2015 года.

Так, согласно материалам, средний размер пенсий по старости составит 24 тысячи рублей в 2025 году, что на четыре тысячи больше, чем по состоянию на середину 2024 года.

Пенсионеры в возрасте старше 80 лет и инвалиды первой группы с 2025 года будут получать доплату к пенсии в размере 1 200 рублей. Такая надбавка будет индексироваться одновременно с соответствующей пенсией.

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