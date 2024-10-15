Мокрый снег ожидается в Псковской области со следующей недели

16:14, 15 октября 2024, ПАИ

Мокрый снег ожидается в Псковской области со следующей недели, сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«После выходных и в начале следующей недели мы ожидаем осадки, мокрый снег уже будет возможен», – отметила она.

При этом на текущей неделе осадков не прогнозируют. «Сейчас от нас отходит тыловая часть циклона, и на ближайшие три-четыре дня мы ожидаем область повышенного давления. Погода будет преимущественно без осадков, дневные температуры достаточно высокие для этого времени года – 9–14 градусов», – сказала метеоролог и добавила, что ночные температуры могут быть слабоотрицательными.

Ранее сообщалось, что небольшой дождь пройдёт в Псковской области ночью 16 октября.