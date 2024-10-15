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Происшествия

В ДТП с микроавтобусом погиб бывший главврач Опочецкой больницы

По предварительной информации, в сегодняшнем ДТП под Опочкой погиб бывший главврач Опочецкой больницы, врач Псковской межрайонной больницы Дмитрий Корось. Также погибла его мама.

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Информацию об этом корреспонденту ПАИ подтвердили в комитете по здравоохранению Псковской области, а также бывшие коллеги погибшего.

Напомним, сегодня, 15 октября, на повороте между 14-м и 15-м километрами автодороги Опочка – Дубровка произошло столкновение микроавтобуса «Газель» и автомобиля «Нива». В результате ДТП два человека погибли, ещё двое пострадали. Они госпитализированы в медучреждение.

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