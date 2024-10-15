Дновский район присоединился к всероссийской акции «БумБатл»

22:45, 15 октября 2024, ПАИ

Дновский район присоединился к всероссийской акции «БумБатл», сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин.

В Дно местом сбора макулатуры определён районный культурный центр (улица Ленина, 19).

«Призываю дновцев принять участие в масштабной всероссийской акции сбора макулатуры «БумБатл» в поддержку национального проекта «Экология». Она даёт возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги», – сказал глава Дновского района.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников призвал жителей области принять участие в акции «БумБатл».

Акция продлится до 15 ноября 2024 года.