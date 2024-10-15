Дновский район присоединился к всероссийской акции «БумБатл»
Дновский район присоединился к всероссийской акции «БумБатл», сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин.
В Дно местом сбора макулатуры определён районный культурный центр (улица Ленина, 19).
«Призываю дновцев принять участие в масштабной всероссийской акции сбора макулатуры «БумБатл» в поддержку национального проекта «Экология». Она даёт возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги», – сказал глава Дновского района.
Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников призвал жителей области принять участие в акции «БумБатл».
Акция продлится до 15 ноября 2024 года.
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15 октября 2024
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