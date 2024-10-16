Крышу многоквартирного дома капитально отремонтировали в Острове-3

08:58, 16 октября 2024, ПАИ

Крышу многоквартирного дома № 2 капитально отремонтировали в Острове-3 в рамках региональной программы капитального ремонта на 2024 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Подрядчик демонтировал старое кровельное покрытие, отремонтировал и покрыл составом огнебиозащиты деревянные элементы стропильной системы, выполнил устройство утепления чердачного перекрытия и устройство ходов на чердаке, а также прочистил вентиляционные каналы.

Также в рамках капремонта был произведен монтаж кровельного покрытия из оцинкованного листа с полимерным покрытием, установлены элементы безопасности крыши, выполнено устройство водосточной системы. Подрядчик отремонтировал вентиляционные трубы и каналы, а также выполнил устройство слуховых окон, установил колпаки и решетки.

Работы были выполнены в установленный срок в полном объеме и с должным качеством, отметили в пресс-службе регионального Фонда капитального ремонта.