Спасшийся в Охотском море путешественник рассказал, как ему удалось выжить

10:34, 16 октября 2024, ПАИ

Дрейфовавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин рассказал, как ему удалось выжить, пишет РИА Новости.

Воду собирали дождевую, а ночевали в спальниках из верблюжьей шерсти. Было постоянно холодно, а ноги были всегда мокрыми, отметил Михаил Пичугин.

Родной брат и племянник пострадавшего умерли от истощения. А сам он похудел на 50 килограммов.

Напомним, что 9 августа этого года двое мужчин и 15-летний подросток выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа «Байкат-470». Когда связь с ними пропала, людей начали искать на вертолётах, что оказалось безуспешным. Лодку удалось обнаружить рыбакам у берегов Камчатки. Выжить удалось только Михаилу Пичугину. Тела двух погибших находились в катамаране всё это время. Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние стабильное.