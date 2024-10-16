Одну из сбежавших в Псковской области экзотических кошек нашли

11:52, 16 октября 2024, ПАИ

Одну из сбежавших экзотических кошек нашли, сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ владелица питомника гибридных и диких кошек.

«Девочка Ника пришла и уже дома. Мальчика Михаила продолжаем искать и надеемся, что он не пострадал. Когда его видели, на задней левой лапе у кота была рана», – рассказала она.

Владелица кошек предположила, что сбежавшее животное находится где-то в ближайших окрестностях. «Далеко обычно они не уходят из-за того, что трусливые и осторожные. Но может быть где-то в близлежащих деревнях», – пояснила она.

Кроме того, кота Михаила ищут с тепловизором. «Эти кошки не смогут выжить в морозы, без обогрева погибнут. Он сейчас дезориентирован, в стрессе, напуган сильно, поэтому даже нам тяжело его найти и поймать. Тем более котик не совсем ручной. Может быть, придёт сам, тем более кошка тут, они вместе много лет прожили. Главное, чтобы не разодрали собаки, и найти до морозов», – подчеркнула владелица.

Она добавила, что кот может прятаться в сараях. В таком случае, по словам владелицы питомника, нужно закрыть его так, чтобы он не смог выйти. Но ни в коем случае не нужно пытаться поймать его самостоятельно – это не даст результата, подчеркнула собеседница.

По кличке звать чужим людям тоже будет бесполезно, он не отреагирует. «Кошки своеобразные, только на хозяев реагируют», – отметила владелица.

Кроме того, эти экзотические животные не воспринимают новых хозяев, наладить с ними контакт будет практически невозможно. «Тем более кот неручной. Чтобы жить с таким рядом, нужен опыт общения, есть всякие нюансы. Кошка практически с 90% дикой крови. Ему требуются специальные условия содержания, питание правильное, витамины специальные для гибридных и диких. В содержании такие кошки трудные, в общении тоже», – подчеркнула владелица.

Если кто-то заметил эту сбежавшую кошку, звоните в Псковское агентство информации по телефону (8 8112) 50-04-05, пишите на почту: redactor@informpskov.ru или в группу vk.com/paipskov в соцсети «ВКонтакте».