Фактов умышленного сокрытия доходов среди псковских чиновников нет – Александр Пашков

14:39, 16 октября 2024, ПАИ

24 нарушения требований о полноте и достоверности сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера выявили у муниципальных служащих в Псковской области в 2024 году. Об этом рассказал заместитель начальника Управления по вопросам противодействия коррупции Псковской области Александр Пашков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 16 октября.

«Умышленного какого-то сокрытия сведений – таких фактов нет. В основном это ошибки, небрежность какая-то. В основном эти ошибки допускаются при заполнении первого раздела – доходы, где забывают указать банковские счета. Бывает, супруга / супруг берут кредит для чего-то, выплачивается кредит, и потом этот счёт всплывает при поступлении сведений в налоговую службу. Люди посмотрели старую справку о доходах, вроде счета не открывал и взял один в один оформил, а потом налоговая говорит: «а у вас тут ещё счёт, оказывается, был», – объяснил он.

Нарушения делятся на значительные, малозначительные и несущественные.

Ранее сообщалось, что четыре нарушения об урегулировании конфликта интересов выявили в Псковской области с начала года.