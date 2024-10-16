Две снегоуборочные машины появились в Псковском аэропорте

15:14, 16 октября 2024, ПАИ

Две новые снегоуборочные машины «Урал» поступили в Псковский международный аэропорт имени Княгини Ольги, сообщает телеканал «Первый Псковский».

«Это новые машины, пришли они совсем недавно. Они уже запущены, водители все допущены к уборке взлётно-посадочной полосы. Они оборудованы круиз-контролем, что тоже очень удобно. Это когда вышел на полосу, поставил определённую скорость, и она держится, следовательно, машина с этой скоростью идёт», – поделился директор аэропорта Артём Тарасов.

Автомобили оснащены широкой щёткой и бункером, которой перевозит и распределяет специальный состав против наледи, добавил он. Расширение парка техники продолжится и в будущем, заключил Артём Тарасов.

Ранее сообщалось, что в аэропорт поступили два самоходных трапа.