Сплошной обман: как маркетплейсы заставляют россиян покупать ненужные товары

17:18, 16 октября 2024, ПАИ

Владельцы маркетплейсов используют хитрые инструменты для поддержания уровня роста продаж, сообщает «Прайм» со ссылкой на маркетолога PGR agency Анастасию Бастрыкину.

Владельцы маркетплейсов пользуются монопольным правом, согласно которому они могут принимать решения по условиям, выставляемыми продавцам.

«Маркетплейс может обязать продавца установить скидку на товар либо накануне праздников, либо просто порекомендовать увеличить скидку на товар с низкой оборачиваемостью – то есть тот, который плохо продаётся», – объяснила Бастрыкина. Отметим, что отказ продавца от подобной просьбы плохо обернётся для товара – его просто удалят с витрины.

Скидки, по мнению маркетолога, ещё один верный инструмент для привлечения покупателей. Она отмечает, что непредсказуемость для потребителей системы применения скидок не даёт им понять: это товар, который набирает популярность, и продавец так стимулирует объём продаж или это давнее изделие, которое нужно продать как можно скорее.

Напомним, что рост онлайн-продаж товаров по уходу за собой достиг 34,2% в 2024 году, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.