Коллективу Гдовской районной больницы представили нового главврача

18:43, 16 октября 2024, ПАИ

Коллективу Гдовской районной больницы представили нового исполняющего обязанности главного врача Артёма Колесника. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.



Нового руководителя представила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Ирина Жаворонкова. На встрече присутствовал глава Гдовского района Иван Мешков, пожелав главврачу успехов и в дальнейшем готов оказывать всяческую помощь и содействие.

Отметим, что Артём Колесник работает в Гдове с июня нынешнего года. Он ведёт приём пациентов в поликлинике в качестве хирурга-травматолога, также был заместителем главврача по медчасти.

До Гдовской районной больницы мужчина работал врачом и заместителем главного врача в медицинских организациях Казахстана.