Отпевание и прощание с бывшим главврачом Опочецкой больницы Дмитрием Коросем пройдёт 18 октября

21:47, 16 октября 2024, ПАИ

Отпевание и прощание с бывшим главврачом Опочецкой больницы Дмитрием Коросем, который погиб в ДТП с микроавтобусом, пройдёт в Опочке 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Начало в 12:00 в храме Покрова Божией Матери в Опочке (улица Калинина, д. 43). Прощание состоится на Покровском кладбище.

Напомним, 15 октября на повороте между 14-м и 15-м километрами автодороги Опочка – Дубровка произошло столкновение микроавтобуса «Газель» и автомобиля «Нива». В результате ДТП два человека погибли, ещё двое пострадали. Они госпитализированы в медучреждение.