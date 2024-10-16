Отпевание и прощание с бывшим главврачом Опочецкой больницы Дмитрием Коросем пройдёт 18 октября
Отпевание и прощание с бывшим главврачом Опочецкой больницы Дмитрием Коросем, который погиб в ДТП с микроавтобусом, пройдёт в Опочке 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Начало в 12:00 в храме Покрова Божией Матери в Опочке (улица Калинина, д. 43). Прощание состоится на Покровском кладбище.
Напомним, 15 октября на повороте между 14-м и 15-м километрами автодороги Опочка – Дубровка произошло столкновение микроавтобуса «Газель» и автомобиля «Нива». В результате ДТП два человека погибли, ещё двое пострадали. Они госпитализированы в медучреждение.
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