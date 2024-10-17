Детский омбудсмен рассказала, как обезопасить детей от вербовщиков террористов

15:41, 17 октября 2024, ПАИ

Как обезопасить детей от вербовки террористов и на что обратить внимание в таких случаях, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. Об этом - в уникальном ролике «Первого Псковского».

«Главный совет родителям – это быть внимательными. Нужно знать где и какие странички [в социальных сетях и в Интернете. – ПАИ] посещает ребенок, с кем он там общается, что он там ищет. Для этого нужно каждый день разговаривать со своими детьми, узнавать, чем они живут, чем они интересуются. Именно это создаёт доверительные отношения между ребёнком и родителем», – отметила Наталия Соколова.

Важно помнить, что родители обеспечивают безопасность своим детям и отвечают за их действия. Нужно объяснить, что общение в сети с незнакомцами может стать угрозой не только для ребёнка, но и его окружения, добавила она.

Видеоролик подготовил телеканал «Первый Псковский» совместно с правоохранительными органами региона. В нем рассказывается, как не попасть на удочку вербовщиков террористов, которые используют в своих целях детей и подростков. Зачастую доверчивость школьников делает их пособниками террора, из-за чего они оказываются на скамье подсудимых. Ролик обязательно стоит посмотреть родителям, а им - показать своим детям, подчеркнули корреспонденту ПАИ в правоохранительных органах.