Учёные назвали самую опасную группу крови

12:04, 17 октября 2024, ПАИ

Люди с четвёртой группой крови и отрицательным резус-фактором имеют слабое здоровье, выяснили учёные Гарвардского университета, сообщает портал «Медикфорум».

Эта группа крови является редкой и встречается только у 8% населения. Учёные утверждают, что у людей с четвёртой группой крови большая склонность к развитию злокачественных образований, а также такие люди часто имеют проблемы с памятью и мышлением в пожилом возрасте. Риск развития деменции у них на 82% выше, чем у других, пояснили учёные.

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