Более ста участников объединил форум «Родные-любимые» в Пскове

12:20, 17 октября 2024, ПАИ

Более ста участников объединил форум «Родные-любимые» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

В рамках мероприятия будут затронуты многочисленные экспертные темы, в том числе и воспитание детей в области психологии и педагогики.

«Мы надеемся, что благодаря этой программе, которую продумали организаторы совместно с уполномоченным по правам ребёнка и комитетом по молодёжной политике, каждый участник сможет лучше понять себя и своих близких. Мы активно продвигаем развитие семейных ценностей и традиций. И для нас особенно важно, когда наши родители не просто поддерживают активистов, но и принимают совместно с ними участие в мероприятиях. Сегодняшний форум – это отличный тому пример», – подчеркнула руководитель Псковского регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак.

Она также отметила, что на площадке форума «Родные-любимые» пройдёт и форум для отцов. «Папы будут совместно обсуждать, рассказывать о совете отцов, который создан вместе с уполномоченным по правам ребёнка, обсуждать различные тематики, связанные именно с отцовским воспитанием детей, поэтому все темы, которые мы поднимаем сегодня, особенно важны», – сказала Мария Тучак.

Добавим, что мероприятие приурочено к Году семьи и проходит в рамках президентского нацпроекта «Демография».