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Общество

Колики в животике: на четверть подорожали препараты для лечения ЖКТ в России

На аптечном рынке России препараты от болезней желудочного-кишечного тракта с начала нынешнего года подорожали на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков компании «Контур. Маркет».

Фото: ПАИ

Речь идёт о таких лекарствах, как «Экофурил», «Ферментозим», «Бифиформ» и «Гастал». «Спрос на эти препараты будет всегда», – считает врач-гастроэнтеролог и гепатолог Андрей Якушев. Специалист пояснил, что болезни поражения желудочно-кишечного тракта неизменно остаются на четвёртом месте в структуре общей заболеваемости.

Повышенная стоимость товаров снизила на них спрос. В сентябре количество продаж препаратов для лечения желудочно-кишечного тракта сократилось на 7% по сравнению с первым месяцем осени прошлого года.

Добавим, что, по данным Псковстата за 2022 год, почти семь процентов жителей Псковской области лечились от заболеваний желудочно-кишечного тракта.

На втором месте по росту среднего чека расположились препараты для дыхательной системы – они подорожали на 10%. Лекарства для иммунитета, занявшие третье место в списке ускоренного роста цен, выросли на 9%.

Напомним, что в Псковской области были названы самые подорожавшие и подешевевшие лекарства.

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