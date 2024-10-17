Ремонт многоквартирного дома продолжается на улице Литвиненко в Пустошке
Ремонт многоквартирного дома на улице Литвиненко, 32а в Пустошке продолжается, пишет газета «Вперёд».
Рабочие уже приступили к ремонту фасада – проверили его целостность и меняют кирпичи. Ремонт кровли уже завершили, отметили в издании.
Ранее сообщалось, что крышу многоквартирного дома капитально отремонтировали в Острове-3.
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