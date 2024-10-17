Ремонт многоквартирного дома продолжается на улице Литвиненко в Пустошке

14:06, 17 октября 2024, ПАИ

Ремонт многоквартирного дома на улице Литвиненко, 32а в Пустошке продолжается, пишет газета «Вперёд».

Рабочие уже приступили к ремонту фасада – проверили его целостность и меняют кирпичи. Ремонт кровли уже завершили, отметили в издании.

Ранее сообщалось, что крышу многоквартирного дома капитально отремонтировали в Острове-3.