Псковский СУ СК: Родители должны объяснить своим детям, что нельзя идти на поводу у террористов

15:47, 17 октября 2024, ПАИ

Псковские родители должны объяснить своим детям, что нельзя идти на поводу у террористов, заявила старший помощник руководителя СУ СКР по Псковской области Валерия Першина телеканалу «Первый Псковский».

Не идти на поводу у террористов – не просто прихоть родителей, а требование закона, подчеркнула она.

«Даже если ребёнок передал какую-то информацию своим друзьям, которые ею воспользовались, также последует уголовная ответственность», – пояснила Валерия Першина.

«Первый Псковский» совместно с правоохранительными органами региона подготовил видеоролик о том, как не попасть на удочку вербовщиков террористов, которые используют в своих целях детей и подростков. Попытки таких вербовок в последние месяцы участились.