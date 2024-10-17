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Общество

20 лет тюрьмы: что грозит псковичам за терроризм и госизмену

Какие наказания могут ждать жителей Псковской области за терроризм и госизмену, рассказала сотрудник пресс-службы УФСБ России Псковской области Виктория Парфёнова в уникальном ролике «Первого Псковского».

Скриншот из выпуска «Первого Псковского»

«Случаи оказания финансовой, консультационной и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России, действия гражданина России попадают под диспозицию статьи 275 УК РФ «Государственная измена», по которой предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы», – подчеркнула Виктория Парфёнова.

Добавим, что теканал «Первый Псковский» совместно с правоохранительными органами региона подготовил видеоролик о том, как не попасть на удочку вербовщиков террористов, которые используют в своих целях детей и подростков.

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