Новую карантинную зону по повилике установили в Великолукском районе

18:42, 17 октября 2024, ПАИ

Новую карантинную фитосанитарную зону по повилике установили в Великолукском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В результате обследования территорий был выявлен новый очаг. Фитосанитарную зону установили на площади 71,9 гектара.

Также в пресс-службе отметили, что карантинную зону расширили на 644 гектара в Островском районе.

Ранее сообщалось, что в Пустошкинском районе установили четыре карантинные фитосанитарные зоны по повилике.