Новую карантинную зону по повилике установили в Великолукском районе
Новую карантинную фитосанитарную зону по повилике установили в Великолукском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В результате обследования территорий был выявлен новый очаг. Фитосанитарную зону установили на площади 71,9 гектара.
Также в пресс-службе отметили, что карантинную зону расширили на 644 гектара в Островском районе.
Ранее сообщалось, что в Пустошкинском районе установили четыре карантинные фитосанитарные зоны по повилике.
Участники СВО провели экскурсию по выставке «ZOV сердец» для псковских курсантов центра «Воин»
В Псковской епархии торжественно отметили 30-летие возрождения духовного образования
Книгу «К истокам Родины. Господин Псков» презентовала Ассоциация гуманитарной культуры