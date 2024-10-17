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Общество

Новую карантинную зону по повилике установили в Великолукском районе

Новую карантинную фитосанитарную зону по повилике установили в Великолукском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В результате обследования территорий был выявлен новый очаг. Фитосанитарную зону установили на площади 71,9 гектара.

Также в пресс-службе отметили, что карантинную зону расширили на 644 гектара в Островском районе.

Ранее сообщалось, что в Пустошкинском районе установили четыре карантинные фитосанитарные зоны по повилике.

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