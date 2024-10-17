Участники СВО провели экскурсию по выставке «ZOV сердец» для псковских курсантов центра «Воин»

20:43, 17 октября 2024, ПАИ

Курсанты филиала центра военно-спортивной подготовки «Воин» посетили патриотическую выставку «ZOV сердец», проходящую в Доме офицеров. На выставке курсанты встретились с Камилем Ижболдиным, Дмитрием Ющенко и Владимиром Пугачевым – участниками СВО, которые провели экскурсию по экспозиции, сообщили организаторы.

На выставке можно увидеть около 80 картин псковских художников – членов Союза художников России. «Эти произведения искусства наполнены глубокой эмоциональной силой и выражают нашу благодарность и уважение к тем, кто защищает нашу Родину. Часть работ будет передана в дар бойцам и родным погибших воинов, что делает эту выставку ещё более значимой», – отметили в центре «Воин».

Выставка будет работать до 21 октября.