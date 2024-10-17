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Как прошёл второй день форума «Постсоветское пространство в исторической ретроспективе»

На площадке Псковского государственного университета завершился второй день работы Международного научно-образовательного форума «Постсоветское пространство в исторической ретроспективе: интеграционные и дезинтеграционные процессы», посвящённый 25-летию со дня подписания договора между Россией и Белоруссией «О создании Союзного государства». В рамках мероприятия прошёл круглый стол «Взаимоотношения России со странами СНГ и Прибалтики: основные проблемы и пути их решения», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Как проходит второй день форума «Постсоветское пространство в исторической ретроспективе». Фото здесь и далее: ПАИ

В роли модераторов круглого стола выступили доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» ПсковГУ Татьяна Хришкевич и начальник управления научно-исследовательской деятельности вуза Василий Фролов. В качестве экспертов в круглом столе приняли участие президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко Николай Межевич, старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института Соединённых Штатов Америки и Канады РАН Игорь Шкробтак, советник губернатора Псковской области по социальным вопросам Елена Полонская, председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь.

Научно-исследовательская лаборатория «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» провела молодёжный круглый стол, модератором которого стал аспирант вуза, председатель студенческого СНО Игорь Егоров. В его работе приняли участие магистранты ПсковГУ и Белорусского государственного университета. Прозвучали выступления, посвящённые вопросам сохранения исторической памяти, развития международных взаимоотношений и социальных институтов, медийного освещения деятельности Союзного государства, методического сопровождения уроков обществознания.

Кроме того, продолжила работу международная научно-практическая конференция «Интеграционные и дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве: историко-политическое измерение» – центральное мероприятие форума. Сегодня учёные обсудили актуальные темы и проблемы в секциях «Технологические основы устойчивого развития экономики России, Беларуси и стран СНГ», «Фундаментальные ценности и принципы как основа национальных приоритетов Российской Федерации, Республики Беларусь и государств СНГ», «Безопасность информационного пространства государств СНГ».

Напомним, форум продлится с 16 по 18 октября. Мероприятие организовано при поддержке фонда «История Отчества» и Российского исторического общества. Партнёры форума – Витебский государственный университет им. Машерова и Ассоциация внешнеполитических исследований им. Громыко.

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