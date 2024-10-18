Псковская областная филармония отмечает 80-летие

11:57, 18 октября 2024, ПАИ

Псковская областная филармония отмечает своё 80-летие, сообщает телеканал «Первый Псковский».

На сцене самого большого концертного зала региона выступали многие артисты нашей страны, творческие и музыкальные коллективы, а также оркестры.

«На эту сцену вполне комфортно встаёт оркестр численностью порядка 100 человек с инструментами», – отметил исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков.

Главной изюминкой филармонии является рояль, заметил директор филармонии. У инструмента есть своё почётное место, настройщик и климат-контроль. Легендарные пианисты, такие как Денис Мацуев, не раз оценивали звучание инструмента. По словам Александра Бояркова, эта модель рояля является одной из самых распространённых среди больших концертных роялей в мире.

Работу Псковской областной филармонии поддерживает большая команда профессионалов, которая трудится ради зрителей. Например, для Светланы Афанасьевой филармония – её второй дом, которому она отдала уже 26 лет жизни и знает каждый его уголок.

Напомним, что 81-й филармонический сезон открылся в Пскове 1 октября.