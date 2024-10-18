Ещё с шестью погибшими на СВО военнослужащими простились в Псковской области

10:40, 18 октября 2024, ПАИ

Ещё шесть военнослужащих из Псковской области погибли при исполнении воинских задач в зоне СВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова











В Псковской области простились с гвардии лейтенантом Александром Свитневым, гвардии младшим сержантом Дмитрием Алексеевым, гвардии младшим сержантом Виталием Лазаревым, гвардии рядовым Андреем Евтюговым, гвардии рядовым Романом Смоликом и рядовым Сергеем Фоминых.

«Приношу искренние соболезнования родным, всю необходимую помощь окажем. Вечная память и вечная слава нашим героям», – отметил Михаил Ведерников.