Ещё с шестью погибшими на СВО военнослужащими простились в Псковской области
Ещё шесть военнослужащих из Псковской области погибли при исполнении воинских задач в зоне СВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
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Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
В Псковской области простились с гвардии лейтенантом Александром Свитневым, гвардии младшим сержантом Дмитрием Алексеевым, гвардии младшим сержантом Виталием Лазаревым, гвардии рядовым Андреем Евтюговым, гвардии рядовым Романом Смоликом и рядовым Сергеем Фоминых.
«Приношу искренние соболезнования родным, всю необходимую помощь окажем. Вечная память и вечная слава нашим героям», – отметил Михаил Ведерников.
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