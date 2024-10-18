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Общество

40 лет стажа и любовь к спорту: как учитель физкультуры из Пскова стала наставником

Учитель физкультуры Ирина Горте со стажем 40 лет стала наставником для молодого преподавателя Юлии Васильевой в СОШ № 9 имени А. С. Пушкина, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот сюжета телеканала "Первый Псковский"

Ирина Горте в юности посвящала много времени занятиям по лёгкой атлетике. После окончания школы в 1980 году, в год Олимпиады, она решила идти учить детей спорту. Тогда сделать первые шаги ей помог наставник.

«Мы знали, для чего и зачем мы шли в эту профессию. Потому что мы любили, мы детей приучали к спорту. Наставник просто подсказывал, как с детьми правильно поговорить, как с ними обойтись, как привлечь детей к урокам», – рассказала Ирина Горте.

За годы работы она вывела свою формулу интересного урока. Помимо зачётов и бега, во время занятий дети часто играют, рассказала учитель физкультуры.

Своим подходом педагог со стажем делится с молодым учителем Юлией Васильевой. Она прививает детям здоровый образ жизни на уроках физкультуры и музыкальность – на ритмике. На её уроках теперь порядок и дисциплина, но так было не сразу, рассказывает она. Сейчас Юлия Васильева учится у своего наставника зарабатывать авторитет среди детей.

Скриншот сюжета телеканала "Первый Псковский"

«Очень приятно, что такой дружный коллектив в школе. Это очень помогло, потому что я пришла и первые две недели привыкала к месту и дети ко мне привыкали. Очень было сложно. А тут мне и помогли, где нужно, и подсказали, и направили», – поделилась Юлия Васильева.

Система наставничества в школе № 9 Пскова сложилась уже давно и продолжает развиваться. В этом году в школу пришли работать четыре молодых специалиста, отметила исполняющая обязанности директора СОШ № 9 имени А. С. Пушкина Наталья Борисенко. За каждым молодым учителем закреплён опытный наставник.

Ранее сообщалось, что в школы Пскова пришли работать 68 молодых учителей.

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