Почти 135 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области
134 515 человек вакцинировались от гриппа в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Общий охват населения вакцинацией составил 23,1%. Всего по стране уже более 39,3 миллиона россиян привиты от гриппа.
Ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями, а также ход кампании по вакцинации против гриппа находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Напомним, что, по словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре.
Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.
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