Почти 135 тысяч человек привились от гриппа в Псковской области

14:40, 18 октября 2024, ПАИ

134 515 человек вакцинировались от гриппа в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Общий охват населения вакцинацией составил 23,1%. Всего по стране уже более 39,3 миллиона россиян привиты от гриппа.

Ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями, а также ход кампании по вакцинации против гриппа находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Напомним, что, по словам специалистов, начало заболеваемости гриппом в Псковской области ожидается в ноябре.

Также ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.