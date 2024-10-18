Жители Себежского района продолжают плести маскировочные сети для бойцов СВО
Плетение маскировочных сетей для земляков, участвующих в СВО, продолжается в Себежском районе. Об этом пишет газета «Призыв».
В фойе Идрицкого дома культуры отведено место, куда приходят жители посёлка в свободное время. Начинающим помогают сотрудники Дома культуры, которые также следят за процессом.
«Кажется, ну что такого особенного: просто пришли и сплели небольшой участок сетки. Это же такая малость. Но там, на фронте, эта малость может спасти чью-то жизнь. Защитить чьего-то мужа, брата, сына, отца», – отметили сотрудники.
Готовые изделия отвозят себежанам на фронт.
Ранее сообщалось, что первоклассники Идрицкой школы помогли волонтёрам в плетении маскировочных сетей.
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