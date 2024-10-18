Жители Себежского района продолжают плести маскировочные сети для бойцов СВО

14:52, 18 октября 2024, ПАИ

Плетение маскировочных сетей для земляков, участвующих в СВО, продолжается в Себежском районе. Об этом пишет газета «Призыв».

В фойе Идрицкого дома культуры отведено место, куда приходят жители посёлка в свободное время. Начинающим помогают сотрудники Дома культуры, которые также следят за процессом.

«Кажется, ну что такого особенного: просто пришли и сплели небольшой участок сетки. Это же такая малость. Но там, на фронте, эта малость может спасти чью-то жизнь. Защитить чьего-то мужа, брата, сына, отца», – отметили сотрудники.

Готовые изделия отвозят себежанам на фронт.

Ранее сообщалось, что первоклассники Идрицкой школы помогли волонтёрам в плетении маскировочных сетей.