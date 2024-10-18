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Общество

34 моста отремонтировали в Псковской области за пять лет

34 мостовых сооружения отремонтировали в Псковской области за пять лет. Об этом стало известно на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Стармолотова, состоявшейся в преддверии Дня работника дорожного хозяйства, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Станислав Стармолотов отдельно выделил работу по приведению в порядок мостовых сооружений. С 2019 года после капитального ремонта и реконструкции было введено в эксплуатацию 34 объекта, из них 15 мостов были отремонтированы благодаря национальному проекту.

Среди наиболее значимых объектов он отметил капитально отремонтированный мост через реку Шелонь на дороге Дедовичи – Дно – Костыжицы в Дновском муниципальном округе и реконструкцию Советского моста в Пскове.

Напомним, что во время встречи Михаил Ведерников отметил, что с 2019 года объём дорожного фонда Псковской области увеличился более чем в два раза. Также участники встречи обсудили дорожные работы, запланированные на текущий год.

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