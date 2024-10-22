Ажиотажа на сезонную замену резины в Пскове пока не наблюдается - участники рынка

17:14, 22 октября 2024, ПАИ

Спрос на замену летней автомобильной резины на зимнюю постепенно растёт в Пскове, рассказали представители псковских шиномонтажных сервисов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Небольшой наплыв присутствует уже сейчас», – отметил представитель компании «Шина Плюс». Основной наплыв здесь прогнозируют уже на этой неделе. «Всё зависит от погоды. Как только будут заморозки, либо ожидание снега, тогда будут очереди и большой спрос», – подчеркнул он.

Представитель магазина автозапчастей и автотоваров Yokohama также отметили рост спроса на услуги шиномонтажа перед зимним сезоном. «У нас эта услуга только по записи. Сегодня занятость 70%, на завтрашний день – 60%, а на прошлой каждый день был заполнен на 100%, так как было зафиксировано похолодание», – заметил он.

«Очередей пока нет. Однако ждем похолодания - и наплыва клиентов», – рассказал представитель автосервиса Fit Service.

Отметим, что мокрый снег ожидается в Псковской области на этой неделе. Однако устойчивых минусовых температур пока не зафиксировано. Летнюю резину менять на зимнюю рекомендуется, когда температура воздуха устойчиво ниже +4 градусов.