Второй дирижёр появился в Псковской областной филармонии
Второй дирижёр появился в Псковской областной филармонии. Им стал Александр Антонов, сообщается в видео, размещённом в телеграм-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«Я хотел бы представить нового нашего коллегу, замечательного музыканта, молодого дирижёра – уверен, что прекрасного дирижёра. То, что я видел от него, было очень хорошо. Александр Антонов!» – отметил художественный руководитель и главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Репников.
Александр Антонов, в свою очередь, пригласил псковичей и гостей города на концерт «Наследие Елены Образцовой», в котором он примет участие.
Мероприятие состоится 25 декабря в 19:00 в БКЗ Псковской областной филармонии.
Напомним, Псковская областная филармония отмечает 80-летие.
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