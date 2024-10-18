Жимолость зацвела в Опочке в середине октября
В Опочке в середине октября зацвела жимолость. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».
Ранее сообщалось, что в Себежском районе цветёт сирень.
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