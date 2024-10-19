Фомин день наступил по народному календарю
Фомин день наступил по народному календарю сегодня, 19 октября. Об этом пишет портал calend.ru.
К Фомину дню подводили итоги года. Было принято начинать рассчитывать как расходовать запасы в течение зимы. Если погреба были полны, то говорили: «Рад Фома, что велика крома». В церкви ставили свечку в благодарность святому.
Если на Фому день выдавался безветренным, это предвещало похолодание. Также считалось, что в этот день по небу плыли последние кучевые облака.
Напомним, что сегодня в Псковской области температура воздуха днём составит от +9 до +14 градусов.
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