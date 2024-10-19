Фомин день наступил по народному календарю

09:25, 19 октября 2024, ПАИ

Фомин день наступил по народному календарю сегодня, 19 октября. Об этом пишет портал calend.ru.

К Фомину дню подводили итоги года. Было принято начинать рассчитывать как расходовать запасы в течение зимы. Если погреба были полны, то говорили: «Рад Фома, что велика крома». В церкви ставили свечку в благодарность святому.

Если на Фому день выдавался безветренным, это предвещало похолодание. Также считалось, что в этот день по небу плыли последние кучевые облака.

Напомним, что сегодня в Псковской области температура воздуха днём составит от +9 до +14 градусов.